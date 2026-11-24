jpnn.com, SURAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Murdo Krismanto Putro, terdakwa kepemilikan senjata api selama sembilan bulan penjara dalam agenda sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu (18/11).

Jaksa Penuntut Umum Bagyo Mulyono dalam tuntutannya meminta hakim memutuskan terdakwa Murdo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyembunyikan, menyimpan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan lainnya yang berbahaya, atau peluru karet.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Murdo Krismanto Putro berupa pidana penjara selama sembilan bulan dikurangkan selama terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan,” kata Bagyo dilansir dari SIPP PN Surakarta, Selasa (24/11).

Selanjutnya, Bagyo menuntut terdakwa dengan menyatakan barang bukti berupa 1 buah koper senjata api warna hitam; 1 buah pucuk senjata api laras panjang BCM Made in USA BCM-MCMR-13 US PAT ENT 8900581; 2 buah magazine; 40 butir peluru kaliber 5,56mm dirampas untuk dimusnahkan.

Kemudian, 2 lembar fotokopi surat Puspom TNI Nomor: 345/VII/2026 tanggal 5 Juli 2026; 1 lembar fotokopi berita acara penyitaan sementara tanggal 4 Juli 2026; 1 lembar fotokopi surat undangan Nomor: R/03/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 kepada Murdo Krismanto Putro; 3 lembar fotokopi surat perintah Danpuspom TNI Nomor Sprin/267/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026 terlampir dalam berkas perkara.

“1 buah HP Samsung S25 dikembalikan kepada terdakwa Murdo Krismanto Putro, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,” ujarnya.

Adapun, Murdo Krismanto Putro didakwa jaksa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat ke Puspom TNI terkait dugaan pemakaian nomor plat dinas Kementerian Pertahanan, penyalahgunaan senjata api jenis pistol dan laras panjang tanpa izin dari pihak berwenang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Puspom TNI beserta tim berangkat menuju alamat di Jl. Pajajaran 1 No.78, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat (3/7/2026), untuk menyerahkan surat undangan klarifikasi perkara kepada terdakwa Murdo Krismanto.