menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka di Jogja Diserahkan Polisi kepada Jaksa

Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka di Jogja Diserahkan Polisi kepada Jaksa

Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka di Jogja Diserahkan Polisi kepada Jaksa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi penjambretan. Foto: JPNN.com

jpnn.com - Proses hukum terhadap Hogi Minaya (43), suami dari korban penjambretan yang jadi tersangka ternyata terus berlanjut.

Hogi merupakan pengemudi mobil Mitsubishi Xpander yang ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah mengejar pelaku jambret, lalu pelaku kecelakaan dan tewas.

Warga Berbah, Sleman, itu dijadikan tersangka lantaran dianggap polisi sebagai dalang tewasnya pengendara sepeda motor yang diduga penjambret di wilayah Janti.

Baca Juga:

Peristiwa itu bermula pada April 2025, saat tas milik istri Hogi dijambret di wilayah Janti.

Hogi kemudian mengejar dua pelaku penjambretan tersebut sehingga motor yang dikendarai oleh pelaku oleng dan menyebabkan penjambret itu tewas.

Peristiwa tersebut sempat viral karena diunggah oleh akun media sosial Merapi Uncover.

Baca Juga:

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan berkas perkara penyidikan sudah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada kejaksaan.

"Perkara sudah P21 dan sudah tahap 2," kata AKP Salamun, Sabtu (24/1).

Polisi ternyata tetap melanjutkan proses hukum suami korban jambret jadi tersangka, lantaran penjambretnya tewas kecelakaan saat dikejar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI