Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka di Jogja Diserahkan Polisi kepada Jaksa

jpnn.com - Proses hukum terhadap Hogi Minaya (43), suami dari korban penjambretan yang jadi tersangka ternyata terus berlanjut.

Hogi merupakan pengemudi mobil Mitsubishi Xpander yang ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah mengejar pelaku jambret, lalu pelaku kecelakaan dan tewas.

Warga Berbah, Sleman, itu dijadikan tersangka lantaran dianggap polisi sebagai dalang tewasnya pengendara sepeda motor yang diduga penjambret di wilayah Janti.

Peristiwa itu bermula pada April 2025, saat tas milik istri Hogi dijambret di wilayah Janti.

Hogi kemudian mengejar dua pelaku penjambretan tersebut sehingga motor yang dikendarai oleh pelaku oleng dan menyebabkan penjambret itu tewas.

Peristiwa tersebut sempat viral karena diunggah oleh akun media sosial Merapi Uncover.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan berkas perkara penyidikan sudah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada kejaksaan.

"Perkara sudah P21 dan sudah tahap 2," kata AKP Salamun, Sabtu (24/1).