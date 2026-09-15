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Kasus Suap ATR/BPN: Siapa 4 Tersangka yang Disebut KPK sebagai Orang Kepercayaan Nusron Wahid?

Kasus Suap ATR/BPN: Siapa 4 Tersangka yang Disebut KPK sebagai Orang Kepercayaan Nusron Wahid?
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Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung (kanan), Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (kedua kanan), dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (kedua kiri) berjalan menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dengan menetapkan delapan orang sebagai tersangka pasca-menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026.

Lembaga antirasuah tersebut kini membidik dugaan kartel suap pengurusan tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam rilis resmi pada Selasa (15/9/2026), Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa empat orang di antaranya disinyalir kuat sebagai lingkaran dalam atau orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

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Keempat orang tersebut adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF), Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

“ERW selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri, dan terakhir MF selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

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OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, di antaranya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

KPK bergerak cepat dengan menetapkan delapan orang sebagai tersangka pasca-menggelar Operasi Tangkap Tanggan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9).

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