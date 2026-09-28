Kasus Suap Ijon Proyek Kabupaten Bekasi: KPK Didesak Periksa Tenny Intania
jpnn.com, JAKARTA - Jejak uang dalam perkara dugaan suap ijon proyek Kabupaten Bekasi kian mengarah ke lingkaran Dinas SDABMBK.
Setelah Henri Lincoln diperiksa dan sejumlah uang disita, KPK didesak tidak berhenti pada satu nama.
Aliran uang, pengaturan proyek, hingga pihak yang berada di balik proses pemenangan proyek diminta dibongkar secara menyeluruh.
KPK Watch Indonesia mengapresiasi langkah KPK memeriksa Kepala Dinas SDABMBK Kabupaten BekasiHenri Lincoln sebagai saksi pada Jumat (10/4).
Penyidik juga menyita sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan penerimaan dari pengusaha Sarjan.
Nama Henri sebelumnya telah muncul dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap Sarjan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Bandung pada 9 Maret 2026.
Henri disebut menerima Rp 2,94 miliar dari Sarjan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M. Yusuf Sahide meminta KPK tidak berhenti pada Henri.
Setelah Henri Lincoln diperiksa dan sejumlah uang disita, KPK didesak tidak berhenti pada satu nama
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