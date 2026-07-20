Kasus Tabrak Lari di Bandung, Seorang Pengendara Tewas, Sopir Truk Diburu

jpnn.com, BANDUNG - Aparat kepolisian memburu sopir truk yang diduga terlibat kecelakaan dengan dugaan tabrak lari hingga menewaskan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Bandung-Garut, Kecamatan Rancaekek, Bandung, Senin (20/7) pagi.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandung IPTU Lilim Walim mengatakan polisi masih menyelidiki kasus tersebut dengan mengidentifikasi truk beserta nomor polisi kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan.

"Iya (sedang diburu). Saat ini kami sedang mencari truk beserta nomor polisinya. Anggota yang dipimpin langsung Kasubnit bersama personel sedang melakukan penelusuran rekaman CCTV," katanya.

Dia menyebut korban yang merupakan pengendara Honda Scoopy bernomor polisi D-2615-VCH diketahui bernama Intan Permatasari (26) yang meninggal dunia setelah mengalami tabrakan dengan truk yang melaju searah dari belakang.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban melaju dari arah Cicalengka menuju Rancaekek sebelum diduga kehilangan kendali saat melintas di Kampung Nagrak, Desa Nanjungmekar, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleng dan terjatuh ke badan jalan.

Menurut dia, korban terjatuh terlebih dahulu sebelum mengalami perkenaan dengan truk. Pengemudi truk tidak menghentikan kendaraan setelah kejadian sehingga polisi mendalami dugaan tabrak lari.

"Sopir truk saat ini masih kami cari. Proses penyelidikan masih berlangsung dengan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi," kata Lilim.

Dia mengatakan pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban, mengamankan barang bukti sepeda motor, serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas kendaraan dan pengemudi truk yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut.