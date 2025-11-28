menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kasus Tumbler Tertinggal di Kereta Selesai Secara Kekeluargaan, KAI: Argi Tetap Karyawan

Kasus Tumbler Tertinggal di Kereta Selesai Secara Kekeluargaan, KAI: Argi Tetap Karyawan

Kasus Tumbler Tertinggal di Kereta Selesai Secara Kekeluargaan, KAI: Argi Tetap Karyawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung dan pengguna Commuter Line yang sebelumnya melaporkan barang tertinggal berupa tumbler usai mediasi di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025). ((ANTARA/HO/PT KAI))

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung melakukan mediasi dengan salah satu pengguna Commuter Line yang melaporkan kehilangan tumbler.

Mediasi tersebut difasilitasi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), selaku perusahaan yang menaungi Petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung.

Pertemuan kekeluargaan yang berlangsung di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta pada Kamis (27/11) malam.

Baca Juga:

Hasilnya, seluruh pihak mendapatkan kesepahaman informasi, guna menyelaraskan persepsi publik yang beredar di media sosial.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan perusahaan menjunjung tinggi profesionalitas layanan.

Selain itu, memastikan setiap karyawan di bawah perusahaan memperoleh dukungan penuh dalam menjalankan tugas.

Baca Juga:

“Setiap Insan KAI berkomitmen melayani pelanggan dengan dedikasi yang tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan berkewajiban melindungi dan memberikan dukungan kepada seluruh pekerja dalam menjalankan peran mereka," kata Bobby, melalui keterangan pers, dikutip Jumat (28/11).

Bersamaan dengan itu, Bobby menegaskan Argi, petugas yang dituding mengambil tumblr tertinggal milik penumpang masih berstatus sebagai karyawan.

Kasus tumbler tertinggal di KAI Commuter selesai secara kekeluargaan, KAI memastikan Argi tetap berstatus karyawan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI