Kasus Under Invoicing Ekspor Sawit, Bareskrim Tahan Dirut PT MMS

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menjebloskan Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa (MMS), Whu Zeng Xie ke tahanan. Whu Zeng Xie ditahan terkait kasus dugaan manipulasi data ekspor minyak turunan sawit melalui modus under invoicing.

“Tersangka Direktur Utama PT MMS, Saudara Whu Zeng Xie, telah dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” kata Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K Heriyatno dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (26/6).

Dia menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi praktik under invoicing atau pencantuman nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam dokumen ekspor oleh PT MMS. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan ekspor minyak turunan sawit yang seharusnya mengikuti ketentuan pembatasan ekspor, wajib memiliki persetujuan ekspor (PE), serta dikenakan bea keluar.

“Dugaan praktik under invoicing ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena adanya ketidaksesuaian data ekspor yang dilaporkan,” ungkap perwira menengah Polri itu.

Dalam proses penyidikan, pihaknya mendalami 95 ekspor barang ke China yang dilakukan sepanjang 2024 hingga 2026.

Selain itu, penyidik mengecek kontainer milik PT MMS yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok, serta memeriksa dokumen ekspor yang ada di Bea Cukai, Kamis (25/6).

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“Seluruh data tersebut dianalisis dan dicocokkan dengan hasil penyidikan guna memperkuat pembuktian dalam proses pemberkasan,” katanya.

Dia menyatakan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menghitung potensi kerugian negara yang timbul akibat dugaan pelanggaran ekspor tersebut.