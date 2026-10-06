Kasus Video Pesta Narkoba, Dua Petugas Rutan Depok Dilaporkan ke Polisi
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan atau KPR Rutan Kelas I Depok Bogi Nurseto menyatakan telah melaporkan dua petugas Rutan Depok yang diduga terlibat dalam kasus video viral pesta narkoba ke Polres Metro Depok.
"Kasus ini kan sedang dalam pendalaman oleh Polres. Kami juga hari ini sampai detik ini masih menunggu. Sampai detik ini masih menunggu hasilnya, karena belum ada jadwal atau rilis," kata Bogi Nurseto ketika dihubungi wartawan di Depok, Selasa.
Kedua petugas tersebut merupakan anggota jajaran pengamanan dan staf Bimbingan Kerja Rutan Depok. Bogi mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang berjalan di kepolisian dan menyerahkan penanganan kasus itu sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Ketika ditanya mengenai sanksi yang akan dijatuhkan, Bogi menyatakan kedua petugas akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan Aparatur Sipil Negara atau ASN.
"Kasus ini kan sedang dalam pendalaman oleh Polres. Kami juga hari ini sampai detik ini masih menunggu. Sampai detik ini masih menunggu hasilnya, karena belum ada jadwal atau rilis," katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Depok masih menunggu hasil pendalaman dari Polres Metro Depok terkait dugaan keterlibatan kedua petugas dalam video viral pesta narkoba tersebut. (antara/jpnn)
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Dua petugas Rutan Depok diduga terlibat pesta narkoba dalam video viral, kasus dilaporkan ke Polres Metro Depok.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
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