Kata Bambang dan Tutut soal Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Pemberian gelar itu tetap dilakukan meski banyak mengundang kontra dari berbagai pihak terhadap Soeharto.

Piagam Gelar Pahlawan Soeharto diterima oleh ahli warisnya, yakni anak pertama dan ketiga Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo.

Saat pembacaan riwayat disebutkan bahwa Soeharto diberi gelar Pahlawan Bidang Perjuangan.

“Jenderal Soeharto menonjol sejak awal kenerdekaan sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta yang memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru, 1945,” ucap pembaca riwayat.

Prabowo kemudian menyerahkan piagam Pahlawan Nasional itu kepada Bambang dan Tutut.

Bambang mengatakan bahwa mereka sekeluarga merasa bersyukur atas gelar tersebut.

“Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terima kasih kepada Presiden Prabowo Sekedar dan rakyat Indonesia,” kata Bambang.