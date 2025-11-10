menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Kata Bambang dan Tutut soal Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Kata Bambang dan Tutut soal Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Kata Bambang dan Tutut soal Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto memberikan piagam Gelar Pahlawan Nasional Presiden ke-2 RI Soeharto kepasa ahli warisnya, yakni anak pertama dan ketiga Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Pemberian gelar itu tetap dilakukan meski banyak mengundang kontra dari berbagai pihak terhadap Soeharto.

Piagam Gelar Pahlawan Soeharto diterima oleh ahli warisnya, yakni anak pertama dan ketiga Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana dan Bambang Trihatmodjo.

Baca Juga:

Saat pembacaan riwayat disebutkan bahwa Soeharto diberi gelar Pahlawan Bidang Perjuangan.

“Jenderal Soeharto menonjol sejak awal kenerdekaan sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta yang memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru, 1945,” ucap pembaca riwayat.

Prabowo kemudian menyerahkan piagam Pahlawan Nasional itu kepada Bambang dan Tutut.

Baca Juga:

Bambang mengatakan bahwa mereka sekeluarga merasa bersyukur atas gelar tersebut.

“Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terima kasih kepada Presiden Prabowo Sekedar dan rakyat Indonesia,” kata Bambang.

Piagam Gelar Pahlawan Soeharto diterima oleh Siti Hardijanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI