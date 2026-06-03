Kata Bruno Moreira Setelah Meninggalkan Persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Salah satu superstar Persebaya Bruno Moreira pergi meninggalkan klub Surabaya tersebut.

"Terima kasih, Bonek & Bonita, atas setiap dukungan, setiap nyanyian, dan setiap momen tak terlupakan. Aku akan selalu membawa kalian bersamaku. Terima kasih, Persebaya. Terima kasih, Surabaya, Indonesia," tutur Moreira di Instagram.

Pemain berusia 27 tahun itu dua masa membela Persebaya, yakni pada 2021–2022 dan 2023–2026. Di sela itu sempat bemain di liga Yunani.

"Sebuah kehormatan menjadi pemimpin (kapten) di klub yang penuh dengan sejarah dan prestasi, bersama dengan kelompok pemain yang luar biasa, mengajari saya satu pelajaran penting: tidak ada yang lebih besar dari yang lain. Semua setara, dipersatukan oleh mimpi dan tujuan yang sama," katanya.

Moreira menyebut dia akan memulai babak baru di luar Indonesia.

"Musim depan, aku akan memulai babak baru di luar Indonesia," ujarnya.

"Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan melakukan semuanya persis sama," imbuh Moreira.

Dengan kepergian Moreira, Persebaya bisa dipastikan bakal mengincar atau sibuk di bursa transfer untuk mencari pemain depan alias penyerang. (ig/jpnn)