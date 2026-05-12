Kata Dokter, Gamer Rentan Terkena Wasir akibat Duduk Terlalu Lama

jpnn.com, JAKARTA - Kebiasaan duduk berjam-jam saat bermain gim dapat meningkatkan risiko terkena wasir atau hemoroid, terutama jika disertai kurang aktivitas fisik, minim konsumsi air putih, dan pola makan rendah serat.

Dokter spesialis bedah umum Valdy Giovano Thomas mengatakan gamer termasuk kelompok yang berisiko tinggi mengalami wasir karena sering berada dalam posisi duduk statis dalam waktu lama.

Sesi gaming panjang tanpa jeda setidaknya selama lima jam akan membuat tubuh berada dalam posisi statis sehingga aliran darah balik di vena sekitar anus berkurang.

"Akibatnya terjadi penumpukan darah dan pelebaran pembuluh darah yang kita kenal sebagai wasir,” kata Valdy dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Menurut dia, risiko tersebut meningkat jika seseorang duduk di permukaan yang keras karena tekanan pada area anus menjadi lebih besar.

“Kalau duduk di tempat keras, tekanan di daerah sekitar anus meningkat sehingga pembuluh darah melebar,” ujarnya.

Baca Juga: Layanan Pengobatan Wasir Minim Nyeri Kini Hadir di Menteng

Valdy menambahkan bahwa pola hidup gamer yang identik dengan konsumsi makanan instan dan rendah serat juga dapat memicu sembelit, yang membuat seseorang harus mengejan saat buang air besar.

“Mengejan meningkatkan tekanan dalam rongga perut sehingga aliran darah balik vena di sekitar anus terhambat. Ini menyebabkan peregangan dan pelebaran pembuluh darah,” katanya.