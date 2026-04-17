Kata Erick Thohir soal Isu Timnas Indonesia Gantikan Iran Via Playoff Darurat Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia konon masih punya main di Piala Dunia 2026, dengan cara masuk ke dalam daftar tim peserta playoff darurat pengganti Iran.

Isu itu mendadak ramai dibicarakan dalam beberapa hari ini.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari FIFA.

“Saya belum dapat black and white-nya dari FIFA, jadi saya tidak berani berasumsi yang tidak pasti,” kata Erick.

Isu itu mencuat setelah jurnalis ESPN Luiz Carlos Largo membeberkan kemungkinan adanya skenario darurat.

FIFA disebut tengah menyiapkan rencana cadangan jika Timnas Iran batal tampil akibat situasi geopolitik dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah.

Dalam skenario tersebut, empat tim, yakni dua dari Eropa dan dua dari Asia akan dipertemukan dalam duel hidup-mati untuk memperebutkan satu slot peninggalan Iran.

Sejumlah nama langsung mencuat. Dari Eropa, ada Italia hingga Polandia, dan Denmark. Dari Asia, Timnas Indonesia masuk dalam daftar bersama Uni Emirat Arab dan Oman.