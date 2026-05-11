Kata Kapolda Jabar soal Bentrokan Suporter Setelah Persija Vs Persib
jpnn.com - BANDUNG - Perselisihan antarsuporter terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, setelah laga Super League Persija Jakarta melawan Persib Bandung, di Samarinda, Minggu (10/5).
Dalam video yang beredar di media sosial, perselisihan antarsuporter ini terjadi di wilayah Karawang, Purwakarta, dan Bogor. Kedua kelompok pendukung tim sepak bola itu terdengar saling adu mulut atau menghina.
Video lainnya menunjukkan adanya suporter yang saling kejar satu sama lain. Narasi dalam video menyebut arus lalu lintas sempat tersendat akibat kejadian tersebut.
Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan telah menerima informasi terkait insiden tersebut. Ia menyebut peristiwa terjadi karena adanya selisih paham antarsuporter.
"Saya rasa tidak ada ya, meskipun kalau hanya perselisihan antara suporter di Bogor dan lain-lain, ya itu mungkin sudah terjadi," kata Rudi di Bandung, Senin (11/5).
Dia menyampaikan, saat ini situasi telah membaik. Petugas yang bersiaga saat malam hari telah melakukan penanganan di lapangan. "Sudah kondusif," tuturnya.
Sebelumnya, Rudi menyebut jajaran kepolisian bersama pemerintah daerah dan TNI akan melakukan pengamanan agar situasi tetap terkendali setelah pertandingan berlangsung.
Dia pun mengimbau para suporter untuk merayakan kemenangan secara tertib dan tidak melakukan aksi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan memastikan situasi kondusif pasca bentrokan antarsuporter seusai pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dua Gol, Tiga Poin, dan Pesan Tegas Adam Alis untuk Persib Bandung
- Maxwell Souza Tiba-Tiba Absen saat Melawan Persib, Benarkah Sudah Punya Klub Baru?
- Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Atas Persija, Adam Alis: Masih Ada 2 Laga Sisa
- Klasemen Super League: Bukan soal Persib, tetapi Persijap
- Persija vs Persib: Macan Kemayoran Tumbang, Mauricio Souza Sesali Kesalahan Mahal
- Borneo FC Tak Panik Lihat Persib Bandung Menang, Fokus Hadapi Bali United