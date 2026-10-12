Kata-Kata Andoni Iraola Setelah Liverpool Kalah 0-3 dari Man City

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Liverpool Andoni Iraola buka suara setelah timnya kalah telak 0-3 dari Manchester City pada pertandingan lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Anfield, Minggu (11/10).

Pada laga ini, Liverpool harus bermain 10 orang setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-62.

Tak lama setelah itu, Man City berhasil menjebol gawang The Reds tiga kali melalui Erling Haaland (65), Jeremy Doku (68), Rayan Cherki (78).

Iraola mengatakan bahwa timnya kalah setelah keputusan wasit Chris Kavanagh memberikan kartu merah kepada Ryan Gravenberch.

Dia menilai jalannya pertandingan berubah drastis setelah gelandang asal Belanda itu diusir dari lapangan.

“Saya rasa analisisnya cukup jelas. Kami memainkan dua pertandingan yang berbeda: satu sebelum kartu merah dan satu lagi setelahnya hingga pertandingan berakhir. Menurut saya, kami merupakan tim yang lebih baik selama 62 menit pertama sebelum kartu merah. Setelah itu, mereka jelas lebih baik daripada kami dan mencetak gol,” kata Iraola dilansir laman resmi klub.

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Sejatinya, pertandingan di Anfield berlangsung relatif seimbang sebelum Gravenberch menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Jeremy Doku.

Sebelumnya, dia telah mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap Elliot Anderson.