Kata-Kata Arne Slot Seusai Liverpool Bungkam Real Madrid di Liga Champions
Pelatih Liverpool Arne Slot. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool dengan susah payah mengalahkan Real Madrid dengan skor 10 pada laga keempat Liga Champions 2025/2026 di Anfield, Rabu WIB.

Gol Liverpool dicetak Alexis Mac Allister pada menit ke-61 melalui sundulan dari umpan tendangan bebas Dominik Szoboszlai.

Hasil tersebut membuat Liverpool meraih dua kemenangan beruntun, sementara di sisi lain memberikan kekalahan kedua untuk Madrid di musim ini.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkap rasa mengesankan setelah timnya mampu mengalahkan Los Blancos yang sedang dalam performa luar biasa.

"Mengesankan, karena kami bermain melawan tim yang luar biasa, tim yang sedang dalam performa luar biasa, hanya sekali kalah dan menang di semua laga lainnya. Jika kemudian kamu bisa menang melawan mereka, dan juga dengan penampilan seperti yang kami tunjukkan, itu sangat positif," kata Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (5/11).

"Akan tetapi, di luar semua yang bisa dikatakan, kami menang karena situasi bola mati. Lebih menyenangkan membicarakannya ketika kamu menang, karena kalau kalah, orang akan bilang saya mencari-cari alasan," tambahnya.

The Reds kini perlahan keluar dari situasi sulit dengan rentetan kekalahan di semua kompetisi.

Mereka meraih dua kemenangan dan dua clean sheet beruntun setelah melawan Aston Villa (2-0) di Liga Inggris.

