Kata-kata Bojan Hodak Seusai Persib Bandung Comeback Atas Arema FC

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bisa sedikit bernapas lega setelah anak asuhnya bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Arema FC pada pekan keenam BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9/2025).

Persib menang dramatis 2-1 setelah sebelumnya sempat tertinggal 0-1 di babak pertama.

Arema unggul lebih dahulu lewat gol Matheus Conceicao pada menit ke-12. Persib kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui aksi Uilliam Barros (59').

Federico Barba muncul sebagai pahlawan kemenangan Persib lewat gol telatnya pada menit 90+4'.

Selepas pertandaingan, Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan kemenangan ini pantas diraih karena timnya tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang, termasuk dua yang mengenai tiang gawang.

“Secara keseluruhan kami memang pantas untuk menang. Di luar kami kebobolan satu gol, kami punya dua peluang mengenai tiang gawang, salah satuya dari Beckham (Putra),” kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Menurut Hodak, anak asuhnya bermain cukup bagus meski hanya punya waktu istirahat tiga hari setelah menghadapi AFC Champions League Two (ACL 2).

"Di babak pertama kami bermain dengan baik. Pada dasarnya mereka (Arema) hanya memiliki satu kans, tetapi itu bisa menghasilkan gol."