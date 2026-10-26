Kata-Kata Carrick Seusai MU Dihajar Bournemouth

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United kembali menelan kekalahan.

Tim berjuluk Setan Merah itu dihajar Bournemouth pada pekan kedelapan Liga Inggris.

Bermain di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu waktu setempat, MU takluk dengan skor telak 0-3.

Gol Bournemouth dicetak Rayan, Marcus Tavernier, dan Evanilson.

Kekalahan itu membuat Manchester United belum bisa bangkit dari keterpurukan setelah pada tengah pekan lalu mendapatkan hasil minor setelah dihancurkan Como 1-4 pada ajang Liga Champions.

Pelatih MU Michael Carrick mengatakan perasaannya campur aduk sesuai tim asuhannya dibungkam Bournemouth.

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"Harus saya akui, perasaan saya benar-benar campur aduk," ungkap Carrick seusai pertandingan sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Senin (26/10).

Meski MU belum bisa bangkit, suporter di Old Trafford memberikan dukungan kepada Michael Carrick seusai pertandingan.