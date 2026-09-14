Kata-Kata Enzo Maresca Setelah Man City Taklukkan MU di Derbi Manchester

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Manchester City Enzo Maresca menyatakan bahwa timnya menunjukkan penampilan luar biasa saat mengalahkan Manchester United 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (13/9) waktu setempat.

Dia menegaskan bahwa Manchester City layak mendapatkan kemenangan kontra Manchester United. Menurut Maresca, Manchester City tampil luar biasa meski harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23 setelah pemain sayap Phil Foden diganjar kartu merah langsung.

"Untuk menang dengan 10 orang tentu saja spesial, tapi itu lebih spesial lagi karena ini adalah Derbi Manchester untuk suporter, untuk pemain dan staf pelatih," ungkap Maresca dikutip dari laman resmi klub, Senin (14/9).

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Pelatih berkebangsaan Italia itu menjelaskan bermain dengan 10 orang merupakan sesuatu yang sulit. Namun demikian, kata dia, anak-anak asuhnya menunjukkan betapa mereka menyukai sepak bola.

Maresca menjelaskan penyesuaian tentu perlu dilakukan setelah harus bermain dengan 10 orang. Dia berbicara kepada para pemain pada paruh waktu untuk menjelaskan akan sulitnya sisa pertandingan.

"Jadi, teruslah percaya bahwa bisa memenangkan pertandingan ini. Percayalah, tetaplah berjuang dalam pertandingan, dan kami bisa memenangkannya," jelas dia.

Maresca selanjutnya memberikan pujian kepada kiper Manchester City Gianluigi Donnarumma yang menjadi salah satu sosok sentral dalam kemenangan The Citizen.

"Kiper hebat melakukan penyelamatan gemilang di saat-saat krusial, seperti yang dilakukan Giogio di akhir laga. Itu adalah penyelamatan yang luar biasa," ujar Maresca.