Kata-Kata Erick Thohir Setelah PSSI Resmi Pecat Kluivert dkk

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi mengakhiri kerja sama dengan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya.

Kluivert, yang ditunjuk sebagai pelatih pada Januari lalu, kini resmi dipecat setelah kegagalannya membawa timnas Indonesia lulus ke Piala Dunia 2026.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya selama melatih Timnas Indonesia.

"Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan Tim Kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI & Timnas Indonesia," kata Erick, dikutip melalui akun resminya di Instagram, Kamis (16/10).

PSSI pada hari ini resmi mengakhiri kerja sama lebih awal bersama pelatih asal Belanda itu melalui "mekanisme mutual termination". Sebelumnya, Kluivert dikontrak PSSI untuk menangani Tim Garuda selama dua tahun.

"Dengan penuh rasa hormat, PSSI dan Coach Patrick & Tim Kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk Merah Putih," ucap Erick.

Pria yang kini juga menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) itu lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh suporter tim Garuda yang selalu membersamai perjalanan tim di Kualifikasi Piala Dunia 2026, dari putaran pertama sampai putaran keempat.

Indonesia memulai babak kualifikasi ini dengan mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada Oktober 2023.