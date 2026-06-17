Kata-Kata Erling Haaland Setelah Sukses Menjalani Debut di Piala Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Tim Nasional Norwegia Erling Haaland sukses menjalani debut di Piala Dunia. Dia bahkan menjadi bagian penting dalam kemenangan Norwegia atas Irak 4-1 pada pertandingan perdana grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Boston, Rabu WIB.

Haaland menyumbang dua gol di menit k-29 dan 43. Gol lain Norwegia dicetak Leo Osigard menit ke-76, serta satu gol bunuh diri dari Aymen Hussein di masa perpanjangan waktu babak kedua. Hussein juga menjadi pencetak gol hiburan Irak pada menit ke-39.

Erling Haaland mengaku bangga bisa menjalani debut di Piala Dunia. "Saya rasa sebagian besar orang melihat bagaimana perasaan saya di layar besar [di dalam stadion]. Jadi, saya rasa, saya tidak perlu menceritakannya lagi kepada banyak orang!" kata Haaland dikutip dari laman FIFA, Rabu (17/6).

“Tentu saja rasanya luar biasa, dan saya bangga. Saya sangat bangga bisa melakoni debut di Piala Dunia memenangi memenangi pertandingan Piala Dunia pertama Norwegia dalam 28 tahun," imbuh penyerang Manchester City ini.

Catatan gol Haaland kala berseragam Norwegia kini juga menyentuh torehan yang sangat mengesankan setelah dwigolnya pada laga ini menjadi gol ke 57 dari 51 penampilannya bersama timnas.

Menurut Haaland, peran dari pelatih Stale Solbakken sangatlah berpengaruh dalam menunjang performanya di atas lapangan sehingga membuatnya bisa tampil begitu apik.

"Pertama-tama, hubungan kami (dengan Solbakken) sangat baik. Anda bisa melihat hal itu sejak dia mulai menangani tim nasional. Kami telah mengembangkan hubungan yang baik dan tampil apik di lapangan. Itulah hal yang paling penting,” ungkap pemain berusia 25 tahun tersebut.

Selanjutnya, Norwegia akan menjalani pertandingan kedua dengan menghadapi Senegal yang dijadwalkan pada Selasa (23/6) pukul 07.00 WIB. (antara/jpnn)