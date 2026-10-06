Kata-Kata Jay Idzes untuk Timnas Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan Timnas Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026 membuat bangga seluruh rakyat, tak terkecuali Jay Idzes.
Bek Timnas itu mengaku bangga melihat perjuangan tim Garuda yang meraih gelar juara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin.
Jay yang harus absen sepanjang turnamen karena cedera tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya.
Melalui unggahan akun Instagramnya, dikutip Selasa, bek Sassuolo tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf yang telah berjuang memenangkan FIFA ASEAN Cup melawan Thailand pada laga final.
"Terima kasih kepada seluruh pemain dan staf yang telah memberikan kenangan serta kebahagiaan yang akan membekas seumur hidup bagi kita semua. Kalian pantang menyerah," kata Idzes.
Menurut Idzes, perjuangan para pemain untuk melewati berbagai hambatan sepanjang turnamen menunjukkan "semangat dan makna sejati" dari Indonesia.
Dalam turnamen itu, Indonesia mengawali perjuangan dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Hambatan kemudian dijalani Garuda ketika ditahan imbang 0-0 oleh Malaysia lalu melaju ke final setelah mengalahkan Bangladesh secara dramatis 9-2.
Pada final, pertandingan tetap tidak mudah bagi pasukan Merah Putih. Indonesia sempat memimpin 1-0 melalui gol Dean James pada menit ke-84 setelah Thailand bermain dengan 10 pemain. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Iklas Sanron.
Perjuangan Timnas Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026 membuat bangga seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali Jay Idzes.
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