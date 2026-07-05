Kata-Kata Jesse Marsch Seusai Kanada Disingkirkan Maroko dari Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Kanada tersingkir dari Piala Dunia 2026, setelah dihajar Maroko 0-3 pada babak 16 besar di Stadion Houston, Amerika Serikat, pada Minggu.

Kekalahan ini mengakhiri perjalanan Kanada di Piala Dunia 2026, sementara Maroko melaju ke perempat final untuk menghadapi Prancis.

Pelatih Kanada Jesse Marsch menilai timnya tampil jauh lebih baik daripada Maroko pada babak pertama, bahkan di awal paruh waktu kedua.

“Dari sisi skema permainan, cara kami ingin bermain, serta keyakinan para pemain untuk menghadapi salah satu tim terbaik yang sudah sangat lama tidak terkalahkan,” kata Marsch dalam laman FIFA.

Namun, lanjut dia, kualitas Maroko di sepertiga akhir lapangan menjadi penentu akhir pertandingan ini, sementara Kanada kurang mampu menciptakan momen penentu.

"Mereka membuat beberapa peluang lebih baik daripada kami, tetapi menaikkan intensitas permainan bukanlah masalah. Mereka hanya memiliki kualitas lebih baik di sepertiga akhir lapangan, sementara kami kurang mampu menciptakan momen penentu ketika membutuhkannya," ungkap Marsch.

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Mantan pelatih Leeds United itu menilai Kanada mendominasi pertandingan pada babak pertama, bahkan hingga awal paruh waktu kedua.

Namun, gol pembuka Azzedine Ounahi mengubah arah pertandingan dan membuat timnya kesulitan mengejar ketertinggalan.