Kata-Kata Layvin Kurzawa Seusai Pamit dari Persib

jpnn.com - BANDUNG - Layvin Kurzawa mengumumkan perpisahannya dengan Persib Bandung. Bek asal Prancis itu mengucapkan salam terakhir kepada Bobotoh setelah dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung musim depan.

Melalui unggahan pada akun pribadinya di media sosial, Kurzawa mencurahkan perasaannya setelah menjalani lima bulan yang sangat berkesan di Indonesia. Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mengaku mendapat sambutan hangat sejak kali pertama menginjakkan kaki di Kota Bandung.

Dalam pesan emosionalnya, Kurzawa menyebut Indonesia telah memberinya pengalaman yang tak terlupakan. Dia juga mengaku bangga pernah mengenakan seragam Persib dan merasakan atmosfer luar biasa yang diciptakan para Bobotoh.

"Lima bulan terakhir saya di Indonesia benar-benar sangat istimewa. Saya menemukan sebuah negara yang luar biasa, klub yang penuh gairah, dan para pendukung yang luar biasa yang membuat saya merasa diterima sejak hari pertama," tulis Kurzawa.

Pemain berusia 33 tahun itu mengungkap sebenarnya ingin melanjutkan petualangannya bersama Persib. Namun, dia menyadari tidak semua keputusan dalam sepak bola berada di tangan pemain.

"Tentu saja, saya ingin melanjutkan perjalanan ini, tetapi dalam sepak bola terkadang ada keputusan yang berada di luar kendali kita. Saya menghormati keputusan klub dan saya pergi dengan penuh rasa syukur atas semua momen yang telah kita lalui bersama," lanjutnya.

Meski masa baktinya terbilang singkat, Kurzawa menyatakan bahwa kebersamaannya dengan Persib akan selalu memiliki tempat spesial dalam perjalanan kariernya. Gelar juara Super League 2025/2026 menjadi kenangan manis yang akan terus dikenangnya.

Di akhir pesannya, Kurzawa menyampaikan ucapan khusus kepada para pendukung Persib. Dia berterima kasih atas cinta dan dukungan yang diterimanya selama berada di Bandung.