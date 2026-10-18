Kata-Kata Luar Biasa Shin Tae Yong Setelah Persija Kalah dari Persita
jpnn.com - SERANG - Persija Jakarta akhirnya menelan pil pahit di Super League musim ini.
Setelah empat laga selalu menang (vs Borneo FC, vs Persib, vs Java United, dan vs PSIM Yogyakarta), Persija si Macan Kemayoran tumbang di pekan ke-5 Super League.
Persija kalah dari tetangga, Persita Tangerang, pada laga yang digelar di Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu (17/10) malam.
Macan Kemayoran bertekuk lutut di depan Persita si Pendekar Cisadane, 2-3.
Persija mampu dua kali menyamakan kedudukan, masing-masing pada menit ke-18 dan ke-74. Fabio Calonego mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1 setelah sebelumnya gawang Nadeo Argawinata dibobol Claudio Lucas Morais (5’).
Tim tamu kembali tertinggal setelah Rayco Rodriguez mencetak gol pada menit ke-61. Namun, Alexander Jeremejeff berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 melalui titik penalti pada menit ke-74.
Gol Andrejic Aleksa pada masa injury time babak kedua menjadi penentu kemenangan Persita. Persija pun tak mampu mencetak gol balasan hingga peluit panjang dibunyikan.
Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku kecewa dengan hasil laga, tetapi masih mengeluarkan kata-kata luar biasa buat para pemain Persita.
Persija Jakarta si Macan Kemayoran bertekuk lutut di depan Persita Tangerang dengan skor 2-3.
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