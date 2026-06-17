menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kata-kata Mbappe Bawa Prancis Menang dan Pecahkan Rekor Bersejarah

Kata-kata Mbappe Bawa Prancis Menang dan Pecahkan Rekor Bersejarah

Kata-kata Mbappe Bawa Prancis Menang dan Pecahkan Rekor Bersejarah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Timnas Prancis membawa foto Kylian Mbappe. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

jpnn.com - Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Timnas Prancis saat menaklukkan Senegal 3-1 pada laga perdana Grup Piala Dunia 2026, Rabu (17/6) dini hari WIB.

Meski tampil gemilang dengan mencetak dua gol, sang kapten menegaskan Les Bleus belum boleh larut dalam euforia.

Prancis membuka langkah di turnamen dengan kemenangan meyakinkan lewat dua gol Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. 

Baca Juga:

Senegal hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Ibrahim Mbaye.

Hasil ini terasa semakin spesial karena sejumlah tim unggulan gagal meraih kemenangan pada laga pembuka. 

Brasil, Spanyol, dan Belanda harus puas berbagi poin dengan lawan masing-masing, sementara Prancis sukses mengamankan tiga angka penuh.

Baca Juga:

Namun, Mbappe mengingatkan perjalanan di Piala Dunia masih sangat panjang. 

Menurutnya, laga pertama selalu menjadi ujian berat karena setiap negara datang dengan motivasi besar untuk mengharumkan nama bangsanya.

Prancis berhasil mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan atas Senegal. Kylian Mbappe mengingatkan timnya tidak cepat puas dan tetap waspada.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI