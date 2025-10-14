menu
Kata-Kata Patrick Kluivert Ini Jadi Sorotan, Tak Ada Satu pun Ucapan Maaf
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Patrick Kluivert mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan Timnas Indonesia lulus ke Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Belanda itu mengaku merasakan kesedihan yang sama dengan jutaan pendukung Garuda.

Patrick Kluivert Sedih

"Kepada Indonesia yang tercinta, saya merasakan rasa sakit dan kekecewaan yang sama seperti yang Anda rasakan," tulis Kluivert pada media sosialnya di instagram.

Timnas Indonesia menutup perjuangannya di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan dua kekalahan, masing-masing melawan Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1).

Hasil ini membuat Indonesia berada di dasar klasemen Grup B, sekaligus mengakhiri harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026.

Bertanggung Jawab Penuh

Kluivert tak mengucapkan kata 'maaf', tetapi bertanggung jawab penuh atas hasil yang diraih Jay Idzes dan kawan-kawan.

Mantan pemain Barcelona itu menegaskan meskipun hasil akhir mengecewakan, seluruh elemen tim telah bekerja keras dan memberikan yang terbaik.

"Kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak adalah pelajaran pahit, tetapi juga pengingat seberapa tingginya impian bersama kita."

Seusai Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert akhirnya buka suara.

