Kata-Kata Veda Ega Pratama Setelah Raih Pole Position di Moto3

jpnn.com - JAKARTA - Veda Ega Pratama menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih pole position di Moto3.

Pembalap Honda Team Asia itu menjadi yang tercepat dalam kualifikasi Moto3 GP Australia di Sirkuit Phillip Island, Sabtu.

Hal itu menjadi modal yang sangat berharga bagi pembalap asal Yogyakarta tersebut untuk kemenangan perdananya musim ini.

"Saya sangat senang memperoleh pole position hari ini, pole position pertama. Ketika saya melewati garis finis di akhir sesi dan saya melihat posisi saya di layar pengumuman, saya sangat senang," kata Veda laman Honda Team Asia, Minggu (25/10).

Namun demikian, Veda Ega Pratama menyebut pekerjaannya masih belum selesai setelah baru saja akan mengawali Moto3 GP Australia di pole position.

"Tidak semua lintasan kering, beberapa bagian lintasan tadi juga ada yang basah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi ke depannya tapi saya sangat bersiap untuk itu," ungkapnya. (antara/jpnn)