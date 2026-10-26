Kata Kementerian Haji dan Umrah soal Situasi di Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi perjalanan ibadah umrah di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan Pemerintah Arab Saudi memastikan situasi aman bagi pelaksanaan ibadah umrah di tengah eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.

“Sampai dengan detik ini, pihak Arab Saudi masih menyatakan semuanya baik-baik saja dalam konteks ibadah umrah,” kata Dahnil di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Senin.

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Dahnil menegaskan hingga saat ini belum ada penundaan maupun pembatalan penerbangan dan kegiatan ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia.

Menurut dia, Kementerian Haji dan Umrah terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut.

Meski situasi pelaksanaan umrah masih dinyatakan aman oleh pihak Arab Saudi, Dahnil mengimbau jemaah Indonesia untuk tetap memperhatikan aspek keamanan perjalanan, terutama dalam memilih rute penerbangan.

Dia menyarankan jemaah dan penyelenggara perjalanan umrah (PPU) memilih penerbangan langsung (direct) menuju Jeddah atau Madinah, serta menghindari penerbangan yang mengharuskan transit.

“Penerbangan yang dipilih jamaah dan travel atau PPU itu harus yang langsung, itu lebih aman. Jadi bisa langsung ke Jeddah atau Madinah, bahkan yang lebih baik itu ke Madinah,” ujarnya.