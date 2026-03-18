Kata Kompolnas soal Pengungkapan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

jpnn.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan Polda Metro Jaya menangani kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus secara akuntabel.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam bahkan mengaku turut serta mengawasi proses pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada aktivis itu di Polda Metro Jaya.

"Saya kira yang paling penting dalam proses penyampaian Polda Metro Jaya kemarin dan saya juga terlibat di sana, adalah proses (penyelidikan) itu selama ini secara akuntabel," kata Anam dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Indikator dari akuntabilitas Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini, kata dia, bahwa setiap proses yang dilaksanakan ditunjukkan kepada publik, mulai penanganan yang ditunjukkan, hasil dari proses ditunjukkan, bahkan bentuk konkretnya juga diperlihatkan.

"Nah, bentuk konkretnya apa? Ya CCTV bahkan sampai inisial nama. Ini merupakan langkah positif yang sangat baik terhadap bagaimana proses penegakan hukum itu berlangsung," tuturnya.

Kemudian, semua basis itu adalah basis yang bisa dicek oleh semua pihak, baik itu CCTV-nya, jumlah titiknya, bahkan apa yang terjadi dalam insiden itu semua bisa dicek oleh publik.

Baca Juga: WFH Bisa Menjadi Langkah Strategis Efisiensi BBM

Menurut dia, proses penegakan hukum atas kasus penyiraman air keras ini yang ditangani Polda Metro Jaya merupakan langkah positif.

"Ini langkah positif dari Polda Metro Jaya yang perlu kita dukung untuk pengungkapan kasus ini," katanya.