Kata Marcos Setelah Arema FC Babak Belur Dibantai Persija
jpnn.com - BEKASI - Arema FC menelan pil pahit setelah dibantai tuan rumah Persija Jakarta 1-5 pada pekan ke-6 Super League di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.
Hasil minor ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun sekaligus hasil terburuk bagi Tim Singo Edan sepanjang musim ini. Kekalahan telak di Bekasi tersebut memperpanjang catatan kelam Arema FC yang kini tak pernah meraih kemenangan dalam lima laga terakhir.
Pelatih Arema FC Marcos Santos berkata bahwa timnya tampil di bawah performa terbaik.
Jadwal pertandingan yang terbilang padat dengan jeda singkat dinilai menguras kondisi fisik serta mental anak asuhnya.
"Sangat sulit memainkan banyak pertandingan secara beruntun. Kami harus melakukan penyesuaian, terutama dari sisi mental, sekaligus memulihkan kondisi para pemain secepat mungkin," ujar Marcos seperti dipetik dari halaman Arema FC.
Namun, pelatih asal Brasil tersebut enggan menjadikan jadwal padat sebagai dalih utama atas kekalahan telak timnya.
"Kami terus menjalani pertandingan demi pertandingan dengan jadwal yang berat, tetapi itu bukan alasan. Ini sudah menjadi rentetan laga di mana kami belum menunjukkan performa dan sikap bermain seperti yang kami inginkan, serta belum memenuhi harapan suporter dan klub," katanya.
Marcos menilai anak asuhnya sebenarnya sempat menunjukkan organisasi permainan yang cukup solid pada paruh pertama.
Kalah dari Persija, Arema FC perpanjang catatan buruk, yakni 5 laga tanpa kemenangan. Kasihan.
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