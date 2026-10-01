Kata Mutiara dari Desak Rita si Peraih Emas Panjat Tebing Asian Games 2026

jpnn.com - AICHI-NAGOYA - Indonesia mengoleksi satu emas Asian Games 2026 pada Rabu (30/9) berkat atlet panjat tebing nomor speed putri Desak Made Rita Kusuma Dewi.

Emas dari Desak Rita itu membuat total emas Indonesia di Asian Games 2026 menjadi empat (dua dari bulu tangkis, satu dari angkat besi).

Desak Rita mencatatkan waktu 6,062 detik pada babak final dan mengalahkan atlet China Li Juan Deng yang finis dengan waktu 6,064 detik, yang sekaligus menjadi rekor Asian Games.

"Kayak bikin semangat lagi. Ini sebagai batu loncatan lah, catatan waktu 0,06. Semoga bisa 05," kata Desak Rita,

Menurutnya, catatan tersebut bukan menjadi titik akhir. Ia ingin menjadikan pencapaian di Aichi-Nagoya sebagai tambahan motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kecepatan.

Target tersebut juga berkaitan dengan rencana jangka panjangnya menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

"Dan bantu catatan untuk ke Olimpiade Los Angeles 2028," ujarnya.

Emas Aichi-Nagoya merupakan emas kedua Desak Made di Asian Games. Sebelumnya, ia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2022.