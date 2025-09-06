Kata Mutiara Patrick Kluivert untuk Debut Indah Miliano Jonathans di Timnas Indonesia

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung langsung kepincut setelah melihat performa Miliano Jonathans di laga debutnya.

Pemain 21 tahun itu tampil percaya diri ketika Skuad Garuda menaklukkan Taiwan 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9/2025) malam.

Miliano baru saja resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pekan ini. Tanpa menunggu lama, eks Vitesse Arnhem itu langsung diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.

Terhitung, Miliano baru masuk pada menit ke-70 menggantikan Beckham Putra Nugraha. Dia tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya.

Pemuda keturunan Depok, Jawa Barat, tersebut berulang kali melakukan penetrasi ke kotak penalti Taiwan dan menciptakan peluang emas meski eksekusinya belum maksimal.

"Sudah lama saya ingin memanggil Miliano karena saya pikir dia adalah pemain yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Sekarang kalian bisa melihat kualitasnya," ujar Kluivert dalam konferensi pers.

Meski demikian, pelatih asal Belanda itu menegaskan debut impresif Miliano tidak mengurangi peran pemain lain.

"Tidak hanya Miliano, tetapi seluruh pemain Timnas Indonesia juga melakukan pekerjaan yang sangat bagus," tambah Kluivert.