Kata Mutiara Ramon Tangue Setelah Mencetak Gol Penting buat Persib Bandung

Gaya Ramon Tangue seusai mencetak gol buat Persib Bandung. Foto: the-afc

jpnn.com - BANDUNG - Bomber Persib Bandung Ramon Tanque menemukan ketajamannya.

Seusai mencetak gol pertama di BRI Super League 2025/26, ke gawang Borneo FC Samarinda, Ramon kembali mengukir namanya di papan skor.

Kali ini menggetarkan jala gawang Bangkok United (Thailand) di pentas AFC Champions League Two 2025/26. 

Ramon Tanque membawa Persib menang 1-0 di pekan terakhir Grup G ACL 2, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12) malam.

Gol tersebut cukup membawa Persib memastikan finis sebagai juara grup melaju ke 16 Besar. 

Ramon mengatakan dirinya merasakan insting mencetak golnya telah kembali dan siap membantu Persib meraih kemenangan demi kemenangan.

Kerja kerasnya selama ini mulai menunjukkan hasil positif.

Dia pun berterima kasih kepada sosok spesial, yakni Pelatih Bojan Hodak. 

Ramon Tangue pun berterima kasih kepada sosok spesial di Persib Bandung, yakni ...

