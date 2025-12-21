menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kata Pelatih Borneo FC Setelah Timnya Gagal Memukul Persebaya

Kata Pelatih Borneo FC Setelah Timnya Gagal Memukul Persebaya

Kata Pelatih Borneo FC Setelah Timnya Gagal Memukul Persebaya
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri). Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Borneo FC Fabio Lefundes menilai pertarungan timnya melawan tuan rumah Persebaya pada pekan ke-15 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (20/12) malam merupakan salah satu duel berkualitas tinggi, meski kedua tim tidak tampil dengan kekuatan penuh akibat sejumlah pemain kunci absen.

"Kami sebenarnya mampu mengawali pertandingan dengan baik dan unggul lebih dahulu, tetapi situasi berubah setelah kami kebobolan sehingga laga berjalan ketat hingga akhir. Pertandingan ini sangat luar biasa," kata Lefundes pada konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Sabtu malam.

Dia juga menyoroti keputusan wasit saat menggunakan VAR yang berujung tetap disahkannya gol Persebaya.

Baca Juga:

Lefundes pun menegaskan timnya tetap menerima hasil tersebut sebagai bagian dari dinamika pertandingan.

Baca Juga:

"Saya merasa ada yang salah dari keputusan itu, tetapi kami harus menerimanya," tuturnya.

Lefundes mengaku sudah melakukan beberapa penyesuaian permainan pada babak kedua karena kondisi tim yang tidak ideal, termasuk pemain yang mengalami cedera di tengah pertandingan (Rivaldo Pakpahan).

Lihatlah hasil dan jadwal pekan ke-15, serta klasemen Super League setelah laga Persebaya vs Borneo tuntas.

