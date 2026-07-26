Kata Polisi soal Kasus Kematian Kepala Rumah Tangga Febrie Adriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Korban dilaporkan meninggal dunia pada Kamis (23/7), di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent.

Dia kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun, pihak rumah sakit menyatakan bahwa Sutrimo tiba dalam keadaan sudah meninggal dunia.

Peristiwa ini langsung mendapat perhatian dari kepolisian, yang kini tengah melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian yang dialami almarhum.

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Langkah awal yang diambil kepolisian adalah mengumpulkan berbagai bahan keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui secara langsung maupun tidak langsung peristiwa tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan belasungkawa atas musibah ini.