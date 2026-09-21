Katadata SAFE 2026 Ungkap Kunci Pelestarian Ekosistem & Industri Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Tantangan alam dan masalah ketersediaan data masih menjadi isu besar dalam pelestarian lingkungan hidup, terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia seperti Papua.

Kerja sama holistik dinilai mesti melibatkan masyarakat lokal, industri, hingga pemerintah daerah.

Hal itu terungkap dalam talkshow sesi tematik bertajuk 'Preserving Papua’s Ecosystems Through Biodiversity Conservation', dalam ajang Katadata SAFE 2026, di Sequis Tower, SCBD, Jakarta, Kamis (17/9).

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"Kami melihat bahwa enggak bisa yang namanya bekerja sendiri, harus secara kolaboratif. Walaupun katakanlah itu memang wilayah kerja kami, tetapi secara kenyataannya kami enggak bisa melakukan itu sendirian," ujar Koordinator untuk Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia Kukuh Indra Kusuma.

Kukuh mengatakan kondisi alam di wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika, Papua, amat beragam dan menantang.

Bersebelahan dengan Taman Nasional Lorentz, area perusahaan mencakup 14 tipe ekosistem, dan terbentang dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai 4.200 mdpl.

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"Jadi Timika itu cukup unik. Dia 50 kilometer datar, kemudian sangat terjal. Jadi, secara topografis, secara natural tantangannya sangat kompleks," ungkap dia.

Kedua, ketersediaan data yang penting untuk pemeliharaan ekosistem. Contohnya, upaya penanaman kembali pohon yang hilang dari area kerja yang rusak.