Kategori Barang Gratis: Cara Inovatif OLX Manfaatkan Teknologi Raih Berkah Ramadan

Ilustrasi tangkapan layar dari kategori Barang Gratia di OLX mobile. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - OLX memudahkan masyarakat berbagi di bulan Ramadan melalui program #DealBikinBerkah.

Dalam kategori Barang Gratis di platform OLX, pelanggan dapat mengiklankan barang mereka untuk diberikan secara gratis.

Di mana penerima yang berminat bisa langsung menjemput barang tersebut sesuai kesepakatan. 

Menurut Direktur OLX, Agung Iskandar, kategori itu dapat dimanfaatkan untuk menambah keberkahan dengan cara yang inovatif.

“Melalui kampanye #DealBikinBerkah, kami ingin mengajak masyarakat untuk melihat bahwa berbagi bisa dimulai dari hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. OLX berharap bisa menciptakan dampak positif, memperpanjang nilai guna barang, dan menyebarkan keberkahan di momen Ramadan,” ujar Agung, Jumat (27/2).

Program #DealBikinBerkah tidak hanya menghadirkan keberkahan bagi yang menerima, tetapi juga memberi manfaat bagi pelanggan yang memasang iklan barang miliknya.

Dalam program tersebut, pemasang iklan terbanyak akan berkesempatan memenangkan berbagai hadiah, seperti PS 5 Slim hingga iPhone 17 Air. 

Program berlangsung hingga 10 Maret 2026.Sejumlah influencer turut memeriahkan mulai dari Lutfi Afansyah, Ayla Dimitri, Dayu Hatmanti, Nuel Desy hingga Teriyuloh.

