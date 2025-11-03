Kaum Muda Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Peduli Pada UKM
Oleh: Syafrudin Budiman, SIP (Gus Din) - Ketua Umum Perhimpunan UKM Indonesia
jpnn.com - Momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 dapat menjadi tonggak sejarah ke depan menuju Indonesia Emas 2045.
Sebab Hari Sumpah Pemuda adalah hari kebangkitan pemuda Indonesia.
Lewat sumpah pemuda yang dipelopori anak-anak muda Indonesia pada zaman itu tepatnya tahun 1928, nama Indonesia digaungkan sebelum Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945.
Kaum muda adalah generasi kaum Nasionalis yang berasaskan Pancasila dan berbasis Ekonomi Kerakyatan.
Kita adalah pemuda dan pemudi yang peduli pada kalangan Usaha, Kecil dan Menengah (UKM).
Tentu kita sebagai kaum muda akan terus menampung aspirasi dan perjuangan kalangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM).
Kaum muda terus mengakui dan memperkokoh Pancasila sebagai dasar negara, landasan perjuangan dan menguatkan asas Ideologi Pancasila.
Oleh karena itu, kita adalah kaum muda Nasionalis yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
Gus Din mengatakan kaum muda adalah generasi kaum Nasionalis yang berasaskan Pancasila dan berbasis Ekonomi Kerakyatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PDIP Bikin Peringatan Sumpah Pemuda di Yogyakarta, Dihadiri Dua Sosok Ini, Hmm...
- UI dan Kodim 1514 Ajak Siswa SD Morotai Belajar Sejarah di Museum Perang Dunia II
- Peringati Hari Sumpah Pemuda, EIGER Adventure Land & KLH Tanam Pohon Bersama
- Peringati Hari Sumpah Pemuda, ASABRI Bersatu Dalam Ragam Aksi
- GibranKu Institute Gelar Dialog Publik pada Momentum Peringatan 97 Tahun Sumpah Pemuda
- Migi Rihasalay ayakan Sumpah Pemuda dengan Menjahit Bendera Merah Putih