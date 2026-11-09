Kaveling Komersial PIK2 Laris, Marketing Sales Bangun Kosambi Sukses Tembus Rp448 Miliar

jpnn.com - Pengembangan kawasan pusat bisnis Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di Tangerang, Banten, terus menarik minat pelaku usaha. Kondisi tersebut turut mendongkrak kinerja prapenjualan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) hingga September 2026.

CBDK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang real estate, khususnya di kawasan strategis PIK2. Emiten properti tersebut berhasil membukukan marketing sales sebesar Rp448 miliar atau tumbuh sekitar 40 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Dari jumlah tersebut, penjualan kaveling tanah komersial memberikan kontribusi paling besar. Angkanya mencapai Rp379 miliar atau setara 85 persen dari keseluruhan prapenjualan.

Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menilai tingginya kontribusi kaveling komersial memperlihatkan minat pelaku bisnis lokal maupun asing terhadap prospek pengembangan CBD PIK2.

“Kami melihat bahwa permintaan pelaku usaha terhadap kaveling tanah komersial di CBD PIK2 masih mumpuni,” kata Steven melalui keterangan tertulis.

Pengusaha muda yang berhasil masuk daftar Fortune Indonesia '40 Under 40' 2026 itu menjelaskan kepercayaan pembeli menjadi salah satu faktor penting bagi CBDK untuk terus merealisasikan rencana pengembangan kawasan.

Menurut Steven, CBDK berkomitmen menghadirkan fasilitas dan infrastruktur yang mampu menunjang kegiatan bisnis sekaligus meningkatkan nilai kawasan.

CBDK mencatatkan kontribusi penjualan dari produk komersial dan residensial sebesar 15 persen.