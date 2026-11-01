Kawai Labiba Ungkap Tantangannya Bintangi Film Putri Jangan Gentayangan Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kawai Labiba membintangi film horor berjudul 'Putri Jangan Gentayangan Lagi'.

Dalam film produksi MVP Pictures itu, dia berperan sebagai sosok Putri. Kawai Labiba mengaku, ini merupakan kali pertama dirinya memerankan sosok arwah.

Adapun Putri merupakan kisah yang diceritakan dalam kanal YouTube Lentera Malam dan telah ditonton sebanyak 25 juta kali.

"Jujur ini merupakan pengalaman yang luar biasa juga bisa bergabung di proyek film Putri Jangan Gentayangan Lagi, karena sebenarnya ini pertama kalinya aku juga berperan sebagai arwah sih," ujar Kawai Labiba di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/10) malam.

Perempuan 23 tahun itu lantas mengungkapkan tantangannya saat memerankan sosok Putri di film tersebut.

Pasalnya dia harus melakukan riasan wajah hingga menggunakan kontak lensa putih.

"Ketika menjadi Putri, mungkin aku bisa bilang 60 persen syuting itu aku pakai kontak lens putih. Jadi aku kayak sempat lupa. Aku enggak bisa ngelihat apa-apa, teman-teman. Jadi ketika nonton tadi itu rasanya surprise banget kayak, 'oh, ternyata scenenya seperti ini ya? Keren ya," kata Kawai Labiba.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya melakoni tujuh fase berbeda selama memerankan karakter Putri.