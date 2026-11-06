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Kawal Arahan Pimpinan DPR, Andre Rosiade Pastikan Refund LRT City Rampung Desember 2026

Kawal Arahan Pimpinan DPR, Andre Rosiade Pastikan Refund LRT City Rampung Desember 2026
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Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memberikan keterangan pers saat memantau langsung penyelesaian persoalan konsumen perumahan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), termasuk persoalan yang berkaitan dengan proyek LRT City, Jumat (6/11/2026). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA -  

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memantau langsung penyelesaian persoalan konsumen perumahan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), termasuk persoalan yang berkaitan dengan proyek LRT City.

Andre ingin memastikan bahwa ADCP merampungkan seluruh kewajiban refund atau pengembalian uang kepada konsumen pada Desember 2026.

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Andre menyebut kunjungannya ini mengawal arahan Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Pada 8 Oktober, DPR, Danantara, konsumen, dan pihak ADCP bersepakat menyelesaikan kasus ini dengan cepat.

"Kami datang sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI untuk mengawal arahan Pimpinan DPR ke Pak Dasco. Ada kesepakatan pada tanggal 8 Oktober antara Komisi VI DPR, Danantara dan konsumen serta Adikarya maupun ADCP bahwa hal ini harus segera diselesaikan secepat-cepatnya," kata Andre, Jumat (6/11/2026).

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Andre menyebut ADCP telah membuka posko bersama sejak 16 Oktober hingga hari ini. Sejumlah konsumen pun telah menyampaikan permintaannya melalui posko tersebut.

"Untuk itu saat ini akan ada beberapa hal yang akan Adikarya dan ADCP laksanakan. Yang pertama mereka akan segera melaporkan hasil pembukaan posko bersama ini kepada Danantara," ucapnya.

Andre Rosiade DPR ingin memastikan bahwa ADCP merampungkan seluruh kewajiban refund atau pengembalian uang kepada konsumen pada Desember 2026.

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