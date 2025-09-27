menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Kawal Ekspor Bungkil Sawit ke Vietnam, Bea Cukai Parepare Beri Pelayanan Maksimal

Kawal Ekspor Bungkil Sawit ke Vietnam, Bea Cukai Parepare Beri Pelayanan Maksimal

Kawal Ekspor Bungkil Sawit ke Vietnam, Bea Cukai Parepare Beri Pelayanan Maksimal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas Bea Cukai Parepare mengawal proses ekspor bungkil sawit milik PT Awana Sawit Lestari melalui Pelabuhan Belang-Belang, Kabupaten Mamuju ke negara tujuan ekspor, Vietnam pada Selasa (2/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PAREPARE - Bea Cukai Parepare memberikan pelayanan ekspor terhadap komoditas bungkil sawit (palm kernel expeller) milik PT Awana Sawit Lestari.

Kegiatan ekspor dilaksanakan melalui Pelabuhan Belang-Belang, Kabupaten Mamuju pada Selasa (2/9) ke negara tujuan ekspor, Vietnam.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Parepare Muhammad Daud M. mengungkapkan total bungkil sawit yang diekspor sebanyak 3.997.032 kilogram.

Baca Juga:

Adapun total penerimaan bea keluar sebesar Rp 651.076.542,48, pungutan sawit sebesar Rp1.627.691.356,20, dan nilai ekspor sebesar Rp7.161.841.967,28.

Sebagai informasi, bungkil inti sawit merupakan daging buah dan sisa pemrosesan inti sawit yang kaya protein dan nutrisi untuk ruminansia maupun non-ruminansia, sehingga bungkil sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak asal tumbuhan yang banyak diminati pasar dunia.

Daud mengatakan kegiatan ini merupakan perwujudan komitmen pihaknya sebagai garda terdepan dalam melaksanakan fungsi revenue collector, industrial assistance dan trade facilitator di sektor kepabeanan dan cukai.

Baca Juga:

"Kami terus berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan seluruh stakeholder,” ujar Daud. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Parepare memberikan pelayanan maksimal terhadap ekspor bungkil sawit milik PT Awana Sawit Lestari dengan tujuan Vietnam


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI