Kawal Ekspor Gambir ke India, Bea Cukai Teluk Bayur Pastikan Proses Berjalan Lancar

jpnn.com, TELUK BAYUR - Ekspor gambir dari Sumatra Barat (Sumbar) terus mencatatkan prestasi gemilang.

Terbaru, dengan dilepasnya 27 ton gambir berkualitas tinggi ke India oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Selasa (18/11).

Keberhasilan pelaksanaan ekspor ini merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Sumbar, pelaku usaha dan Bea Cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur Suryana mengatakan kolaborasi menjadi kunci dalam membawa komoditas unggulan ini ke mancanegara.

Menurut Suryana, pelepasan ekspor ini menandai komitmen pemerintah dalam mendukung komoditas lokal untuk bersaing di pasar global.

"Langkah strategis ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi gambir, memperkuat ekonomi daerah, dan memperluas akses pasar internasional," ujar Suryana dalam keterangannya, Jumat (21/11).

Suryana menyampaikan Bea Cukai memegang peranan krusial dalam kelancaran ekspor gambir ini.

Dalam kegiatan ekspor yang akan dimuat dari Pelabuhan Belawan tersebut, Bea Cukai menjalankan fungsi pengawasan sekaligus pelayanan dengan memastikan seluruh proses kepabeanan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.