menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Kawal Ekspor Gambir ke India, Bea Cukai Teluk Bayur Pastikan Proses Berjalan Lancar

Kawal Ekspor Gambir ke India, Bea Cukai Teluk Bayur Pastikan Proses Berjalan Lancar

Kawal Ekspor Gambir ke India, Bea Cukai Teluk Bayur Pastikan Proses Berjalan Lancar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Perdagangan Budi Santoso saat melepas ekspor 27 ton gambir berkualitas tinggi ke India pada Selasa (18/11). Bea Cukai Teluk Bayur ikut mengawal dengan memastikan proses berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek kepatuhan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TELUK BAYUR - Ekspor gambir dari Sumatra Barat (Sumbar) terus mencatatkan prestasi gemilang.

Terbaru, dengan dilepasnya 27 ton gambir berkualitas tinggi ke India oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Selasa (18/11).

Keberhasilan pelaksanaan ekspor ini merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Sumbar, pelaku usaha dan Bea Cukai.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur Suryana mengatakan kolaborasi menjadi kunci dalam membawa komoditas unggulan ini ke mancanegara.

Menurut Suryana, pelepasan ekspor ini menandai komitmen pemerintah dalam mendukung komoditas lokal untuk bersaing di pasar global.

"Langkah strategis ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi gambir, memperkuat ekonomi daerah, dan memperluas akses pasar internasional," ujar Suryana dalam keterangannya, Jumat (21/11).

Baca Juga:

Suryana menyampaikan Bea Cukai memegang peranan krusial dalam kelancaran ekspor gambir ini.

Dalam kegiatan ekspor yang akan dimuat dari Pelabuhan Belawan tersebut, Bea Cukai menjalankan fungsi pengawasan sekaligus pelayanan dengan memastikan seluruh proses kepabeanan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Bea Cukai Teluk Bayur ikut mengawal ekspor gambir ke India dengan memastikan proses berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek kepatuhan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI