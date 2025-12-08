menu
Kawal Ekspor Perdana Frozen Kakap Merah ke Singapura, Bea Cukai Ambon Tegaskan Komitmen Ini
Bea Cukai Ambon mengawal secara langsung ekspor perdana komoditas frozen red snapper (kakap merah) milik PT Harta Laut Maluku yang diberangkatkan menuju Singapura melalui Bandara Internasional Pattimura pada Rabu (3/12). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, AMBON - Bea Cukai Ambon mengawal secara langsung ekspor perdana komoditas ikan beku (frozen) berjenis kakap merah (red snapper) milik PT Harta Laut Maluku yang diberangkatkan menuju Singapura.

Pengiriman dilakukan melalui Bandara Internasional Pattimura, Kota Ambon pada Rabu (3/12).

Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan M menegaskan instansinya akan terus memberikan dukungan optimal terhadap kegiatan ekspor daerah.

“Bea Cukai Ambon berkomitmen untuk memastikan setiap proses ekspor berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kemudahan layanan kepada para pelaku usaha," tegas Farid dalam keterangannya, Senin (8/12).

Farid mengatakan pihaknya berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan nilai ekspor komoditas perikanan Maluku ke pasar global.

Bea Cukai Ambon berharap dengan terlaksananya ekspor perdana ini semakin banyak pelaku usaha di Maluku yang dapat memperluas jangkauan pasar produknya ke luar negeri.

"Bea Cukai Ambon akan terus berperan aktif dalam mendukung kelancaran proses ekspor serta memperkuat posisi komoditas unggulan Maluku di pasar internasional," ujarnya. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Ambon menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses ekspor berjalan sesuai ketentuan


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

