Kawal Kenyamanan Pemudik, Pertamina Patra Niaga Siagakan Motorist PDS

Kawal Kenyamanan Pemudik, Pertamina Patra Niaga Siagakan Motorist PDS

Kawal Kenyamanan Pemudik, Pertamina Patra Niaga Siagakan Motorist PDS
Pertamina langsung sigap membantu dengan mengirimkan tim motorist untuk membawa BBM ke lokasi kendaraan yang mogok. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus memperkuat kesiapan layanan energi selama masa Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri 2026, melalui layanan Motorist Pertamina Delivery Service (PDS) yang disiagakan di jalur-jalur utama mudik.

Sebanyak 200 unit motorist Pertamina Delivery Service disiagakan di berbagai titik strategis.

Di antaranya di jalan tol maupun jalur arteri dengan potensi kepadatan tinggi maupun wilayah dengan akses terbatas guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi selama perjalanan mudik.

Baca Juga:

Layanan ini dihadirkan sebagai layanan darurat untuk membantu masyarakat yang mengalami kehabisan bahan bakar minyak (BBM), khususnya di tengah kondisi kemacetan atau di lokasi yang jauh dari SPBU.

Selain itu, harga BBM yang dibayarkan oleh masyarakat tetap sesuai dengan harga resmi di SPBU, tanpa adanya biaya tambahan untuk layanan pengantaran.

Hal ini menjadi bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memberikan kemudahan sekaligus menjaga keterjangkauan layanan energi bagi masyarakat.

Baca Juga:

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menyampaikan kehadiran layanan motorist ini merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan layanan energi terbaik kepada masyarakat saat mudik dan balik lebaran.

“Pertamina Patra Niaga menghadirkan layanan Motorist Pertamina Delivery Service sebagai solusi layanan bagi masyarakat yang membutuhkan BBM di tengah perjalanan, terutama saat terjadi kemacetan atau di lokasi yang jauh dari SPBU. Layanan ini kami siagakan untuk memastikan masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar Roberth.

Selama masa libur Ramadan dan Idulfitri, Pertamina Patra Niaga tetap siaga menyiagakan seluruh fasilitas dan layanan utama untuk pemenuhan BBM dan LPG.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI