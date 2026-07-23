Kawal Ketahanan Energi dari Banyuasin, Komut dan Dirut Pertamina Gelorakan One Pertamina

jpnn.com, BANYUASIN - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan mengingatkan ratusan pekerja untuk menjaga komitmen keselamatan kerja dan integritas operasional.

Pengarahan mendalam tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Iwan Bule ini saat hadir sebagai pembicara utama di kawasan historis Sungai Gerong, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Management Walkthrough (MWT) dalam safari kunjungan kerjanya ke Regional Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).

Di hadapan ratusan perwira Pertamina, Iriawan menekankan makna hakiki dari keberhasilan operasional perusahaan energi milik negara tersebut.

Ia menyatakan aspek keselamatan dan lingkungan harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.

Menurut Iriawan, ketepatan waktu proyek maupun efisiensi anggaran yang diraih perusahaan akan kehilangan maknanya jika terjadi insiden di lapangan.

Melalui momentum jambore ini, seluruh jajaran Pertamina didorong untuk terus memperkuat budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) demi mewujudkan operasional yang aman dan berkelanjutan

"Bagi saya, sebuah operasi hanya dapat disebut berhasil apabila seluruh pekerja pulang ke rumah dengan selamat, seluruh fasilitas beroperasi secara andal, lingkungan tetap terjaga, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Safety is not a priority, because priorities can change. Safety is a value," tegas Mochamad Iriawan.