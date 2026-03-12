menu
Kawal Mudik Lebaran 2026, GAC Siapkan Bengkel Siaga dan Layanan Aftersales
GAC Indonesia menghadirkan bengkel Siaga Lebaran 2026, layanan purnajual yang dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi pelanggan selama periode mudik. Foto: GAC

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta– Perkembangan mobil listrik yang terus tumbuh banyak dimanfaatkan oleh penggunanya untuk dibawa perjalanan jarak jauh, termasuk momen mudik lebaran saat ini.

Namun, mengendarai mobil listrik pada saat momen lebaran menjadi tantangan tersendiri.

Sebab, pengguna akan menghadapi kemacetan yang panjang.

Hal itu membuat kesiapan kendaraan menjadi faktor penting untuk memastikan perjalanan tetap aman, nyaman, dan minim kendala.

Menjawab kebutuhan tersebut, GAC Indonesia menghadirkan bengkel Siaga Lebaran 2026, layanan purnajual yang dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi pelanggan selama periode mudik.

Program itu menghadirkan berbagai fasilitas dukungan perjalanan mulai dari Bengkel Siaga dan Posko Siaga yang beroperasi selama 24 Jam.

Adapula dukungan digital melalui GAC Apps yang memungkinkan pelanggan memantau kondisi kendaraan secara real-time selama perjalanan.

Andry Ciu, CEO GAC Indonesia mengungkapkan mudik merupakan perjalanan yang penuh makna bagi banyak keluarga di Indonesia.

