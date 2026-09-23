Kawal Penanganan Air Bersih untuk Warga Pulau Kelapa-Panggang, DPRD DKI: Itu Hak Dasar
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti produksi fasilitas pengolahan air Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) yang membuat pasokan air bersih warga Pulau Kelapa dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu menjadi terbatas.
Dia pun meminta Pemerintah Kabupaten terkait agar persoalaan itu segera ditangani agar gangguan serupa tidak kembali mengancam kebutuhan dasar warga.
Wibi turun langsung membahas persoalan itu bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), PAM JAYA, pihak kecamatan, dan lurah setempat.
“Air bersih bukan kemewahan. Ini hak dasar warga,” kata Wibi, beberapa waktu lalu.
Hasil pembahasan tersebut mencakup penyediaan air bersih darurat dan peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan air.
PAM JAYA menyiapkan pasokan air bersih masing-masing 6.000 liter per hari untuk Pulau Kelapa dan Pulau Panggang selama kapasitas produksi belum kembali optimal.
Di sisi lain, proyek SWRO SPAL-D di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang ditargetkan rampung pada Oktober 2026.
Kapasitas BWRO Pulau Kelapa juga akan ditambah 2.500 liter per jam dengan target manfaat mulai dirasakan warga pada awal Desember 2026.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemerintah Kabupaten terkait agar persoalaan air bersih segera ditangan.
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