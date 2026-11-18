jpnn.com, JAKARTA - Meskipun kerangka hukum penerbitan obligasi daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), instrumen ini dinilai masih menemui jalan terjal dan belum pernah berhasil direalisasikan di Indonesia.

Dalam Sarasehan Nasional 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, terungkap bahwa proses penerbitan instrumen ini melibatkan labirin birokrasi dan regulasi berlapis yang ketat.

Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK berada pada posisi tahap akhir dalam proses penerbitan obligasi daerah.

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"Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir," ungkap Made Bagus, Rabu (18/11).

Made Bagus merinci, tahapan awal wajib mengantongi persetujuan dari DPRD serta Kementerian Keuangan, serta mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas.

Menurutnya, instansi-instansi tersebut mengkaji sejauh mana dampak penerbitan utang terhadap fiskal pemda agar tidak terjadi kelebihan utang (over-leveraged).

Sementara itu, OJK sebagai regulator pasar modal memegang 'angle' utama pada aspek perlindungan investor publik. OJK memastikan seluruh persyaratan hukum terpenuhi, termasuk keterbukaan informasi (disclosure) yang memadai melalui dokumen prospektus.

"Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK," tegasnya.



Menanggapi ketatnya koridor regulasi dan pengawasan dari OJK tersebut, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, memberikan pandangan taktis dari sudut pandang perbankan dan pengelolaan keuangan daerah.