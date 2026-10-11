Kawal Pesawat Kepresidenan Mesir, 4 Jet Tempur RI Flypast di Halim

jpnn.com - Sebanyak empat jet tempur TNI Angkatan Udara berupa dua Sukhoi Su-30 dan dua Sukhoi Su-27 menggelar flypast menyambut kedatangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Sabtu (10/10/2026).

Empat Sukhoi TNI AU dari Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin, itu sempat bermanuver terbang rendah di langit Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, melintasi area parkir pesawat kepresidenan Mesir saat prosesi penyambutan al-Sisi berlangsung.

Atraksi itu bagian dari bentuk penghormatan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Presiden al-Sisi, yang untuk pertama kalinya kembali melawat ke Jakarta, sejak kunjungan terakhirnya pada 2015.

Tidak hanya flypast, Sukhoi dan dua F-16 TNI AU sebagai escort support juga mengawal pesawat kepresidenan Mesir saat pesawat tersebut masuk wilayah udara Indonesia dari Malaysia.

Indonesia menjadi tujuan terakhir Presiden al-Sisi dalam rangkaian lawatannya di kawasan Asia. Presiden al-Sisi pada 6-9 2026 melawat ke Korea Selatan, kemudian Malaysia pada 9-10 Oktober 2026.

Di Indonesia, Presiden al-Sisi dijadwalkan menyambangi Istana Merdeka, Minggu (11/10) pukul 10.30 WIB ini untuk bertemu dengan Presiden Prabowo.

Kedatangan al-Sisi di Istana Merdeka itu juga menjadi kunjungan balasan Presiden Mesir setelah Presiden Prabowo telah melawat ke Mesir pada 2024 dan 2025.

Di wilayah parkir pesawat Lanud Halim Perdanakusuma, kedatangan al-Sisi disambut dengan upacara kenegaraan. Pasukan jajar kehormatan berbaris di tepian kanan dan kiri karpet biru yang tergelar dari ujung tangga pesawat sampai dengan mendekati mobil Mercedes-Benz S600 berwarna hitam yang akan membawa al-Sisi menuju hotel tempat ia bermalam.